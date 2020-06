Durante transmissão ao vivo na tarde de segunda-feira (15), o governador Eduardo Leite afirmou que a volta das aulas presenciais em escolas gaúchas segue em análise e que, se o cenário da covid-19 continuar se agravando, não haverá possibilidade de retorno parcial em 1º de julho, como chegou a ser projetado.

“Sobre a retomada das aulas presencialmente, ainda estamos analisando. Se começaremos pelo Ensino Médio, pelo Ensino Infantil. Isso está sendo discutido, e inclusive qual será, efetivamente, a data da primeira etapa, que se projetava poderia ser em 1º de julho, (mas) se continuarmos a observar um agravamento da situação que sugira riscos maiores, evidentemente, não vamos arriscar um retorno precipitado das aulas”.

Conforme o governador, o anúncio deve ocorrer nos próximos dias, “talvez até o início da próxima semana”.

Cursos livres mantidos

A partir desta segunda, os cursos livres (idiomas, artes etc.) podem funcionar presencialmente, com restrições. Também podem funcionar presencialmente, a partir desta segunda, as disciplinas presenciais de graduação, pós-graduação e cursos técnicos.

Informações: Gaúcha ZH