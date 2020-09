Todas as terças-feiras o Comitê de Combate ao Coronavírus se reúne para discutir medidas de saúde, números de casos (infectados, curados, suspeitos), e solicitação da comunidade em relação as medidas que, posteriormente, são enviadas como sugestão à Prefeitura Municipal.

Na terça-feira (01), o Comitê aprovou duas solicitações de retorno, em formato de teste, de atividades, baseado em documentos e protocolos apresentados: A 1ª aprovação foi referente ao retorno do fechamento do horário do comércio geral que voltará a ser às 18h15 a partir desta quarta-feira (02). A solicitação aconteceu após reunião de representantes da Associação Comercial de Indústria e Comércio com a equipe do Gabinete da Prefeitura, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária.

Ainda nesta terça-feira foi também aprovada a demanda do retorno dos bares assim como já houve retorno das distribuidoras de bebidas e conveniências. A Vigilância Sanitária informou que este retorno se dará mediante a implantação do protocolo Específico elaborado pela Vigilância Sanitária, que irá fiscalizar os estabelecimentos e passa a valer a partir desta quarta-feira (02).

Por fim, foi decido, ainda, que empresas, comércios, associações que queiram discutir ou elaborar alguma solicitação de flexibilização das medidas, deverão produzir um documento endereçado ao Comitê de Combate ao Coronavirus, este documento poderá ser entregue na Secretaria de Saúde, e deverá conter uma introdução da solicitação, justificativa e plano de ação baseado nas normativas do Município que estão embasadas em Decreto e no Modelo de Distanciamento Controlado do Estado. A solicitação irá para discussão do comitê que tem terá o prazo de 15 dias para analisar a demanda e votar para a liberação.

