A Associação Hospital de Caridade Dr. Victor Lang realizou, no dia 10, Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas e eleição e posse do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Após a apresentação e a avaliação das contas da entidade, realizou-se a eleição por aclamação da chapa inscrita para a diretoria – biênio 2020/2022. E, em nome do Conselho de Administração cessante, Edu Lobato agradeceu o apoio recebido durante os 13 anos que permaneceu à frente do hospital.

Conselho de administração:

Presidente – Florenço Mônego Junior

Vice-presidente – Gabriela Coradini Abascal

Primeiro secretário – Antônio Carlos Pontes Borges

Segundo secretário – Marcelo de Souza Silva

Primeiro tesoureiro – Elton Coradine Ragagnin

Segundo tesoureiro – Marcelo Souza Cunha

Conselheiro – Paulo Sergio Alves Nicola

Conselho fiscal:

Zita Tolfo Ragagnin

Paulo Roberto Cecco Cioccari

Edu Anunciação Lobato