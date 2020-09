A Secretaria de Cultura de Caçapava do Sul está promovendo o I Fórum dos Trabalhadores da Cultura de Caçapava do Sul nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2020.

O evento, que será realizado com todas as normas sanitárias exigidas, será realizado no Salão Paroquial é destinado aos artistas locais e tem como objetivo discutir os mecanismos de acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc. A participação da comunidade artística/cultural é fundamental neste momento que antecede a liberação dos recursos.

Informações: Prefeitura Municipal