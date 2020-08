A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, inaugurou nesta semana mais uma quadra nas escolas do município e que são frutos de parceria público-privado com o supermercado Rede Vivo. Trata-se da quadra da Escola Inocêncio Prates Chaves, que ocorreu na quinta-feira (13).

O Prefeito Giovani Amestoy frisou a importância da parceria, que garantirá aos alunos e servidores mais qualidade de vida e saúde na pratica do esporte e de atividades fora da sala de aula, lembrando, ainda, que Caçapava é uma cidade que tem jovens talentos do esporte, como Anderson Henriques, Thainá de Olivera, o jogador Jailson, além de nomes renomados no esporte, como o saudoso Caçapava (do Inter) entre outros.