O Abrigo de Inverno de Caçapava foi inaugurado na noite desta segunda-feira, dia 05. Localizado no Clube da Melhor Idade Vivência, o Abrigo recebe pessoas em situação de vulnerabilidade em situação de rua e os pets que os acompanham.

No final de semana, o local foi equipado com colchões, paletes e roupas de camas. Quem se abrigar lá, receberá jantar e café da manhã, e poderá tomar banho. Os cães e os gatos receberão rações doadas por petshops do município. Nesta semana, as doações ficarão a cargo da Mundo Pet, de propriedade do prefeito Giovani Amestoy.

A abertura do Abrigo ocorre às 18h e, após às 19h, não é permitida a entrada nem a saída do local para manter a segurança dos albergados.

A Secretaria de Assistência Social está aceitando doações de toalhas de banho, sabonete, leite, bolachas, café, colchões, cobertas e camas. Quem puder ajudar deve entrar em contado com a Secretaria pelo telefone 3281-4080 para que as doações sejam recolhidas.

Informações e foto: imprensa Prefeitura