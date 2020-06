Na manhã desta sexta-feira, dia 12, o servidor do Incra, Assis Teixeira, junto com o Presidente da Câmara, Mariano Teixeira, receberam para uma reunião o representante da comunidade Quilombola Cambará, da região do Durasnal, em Caçapava do Sul.

O encontro foi para orientar a comunidade Quilombola sobre a possibilidade de realizar uma regularização fundiária nas áreas que estão fora da demarcação, onde os proprietários tê m a posse da terra, mas não a escritura pública. ” Existem muitas áreas fora da demarcação Quilombola que as pessoas possuem o registro de posse, mas não o título de propriedade, com isso, a maneira de legalizar essas áreas é uma regularização fundiária coordenada pelo Incra.”, disse o Presidente Mariano.

Foi debatido também na reunião que a área demarcada não pode ser revista, onde o título é comunitário, desta forma, o objetivo da reunião foi buscar uma maneira de regularizar essas terras fora de demarcação para que os produtores rurais consigam retirar o livro de guia.

Informações: Câmara de Vereadores