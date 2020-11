O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu sexta-feira (13) à tarde indeferir a candidatura do Coronel Zauri Tiaraju (PL) a prefeito. O pedido de impugnação foi feito pelo Ministério Público porque Zauri, quando prefeito de Caçapava, teve as contas de sua gestão de 2011 e 2012 rejeitadas pela Câmara de Vereadores. O juiz eleitoral de Caçapava, Diego Locatelli, acatou o pedido do MP e impugnou a candidatura. Zauri então recorreu ao TRE, mas não teve sucesso.

À noite, por volta das 20h, Zauri Tiaraju fez um pronunciamento, via internet, e anunciou que desistiu de concorrer nesta eleição. Disse que, mesmo ainda podendo recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, e participar da eleição, renunciava à candidatura em respeito a seus apoiadores:

– Não tenho o direito de enganar as pessoas, de iludir a esperança dos eleitores que confiam em mim e ganhar o seu voto, correndo o risco de vencer a eleição e não poder assumir.

Em seguida, declarou apoio ao candidato Darlan Freitas (PSB). Disse que conhece Darlan há muitos anos e lembrou que ele foi secretário em sua gestão.

Com seu discurso afiado, o Coronel criticou os adversários e finalizou dizendo que era “com muita tristeza no coração” que desistia de concorrer, faltando dois dias para a eleição. Mas advertiu:

– Se eu não tiver morrido até 2024, o Coronel voltará por aí.