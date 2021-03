A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado, em sessão extraordinária na quinta-feira, dia 18, aprovou a indicação de Otomar Vivian para assumir a diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O seguinte passo é a votação em plenário na Assembleia, o que deve ocorrer em duas semanas. Se aprovada pelos deputados, a indicação de Otomar Vivian segue para apreciação do Banco Central, que proferirá a decisão final.

O BRDE atende os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, liberando recursos para o fortalecimento da economia.

Informações: Lorenzo Stefani

Foto: Casa Civil do RS