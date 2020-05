Foto: Iara Menezes

O tempo vai continuar seco no Rio Grande do Sul neste início de semana, indica a previsão dos meteorologistas. A massa de ar seco que atua sobre o Estado continua a agir, com características de outono. Ou seja, friozinho ao amanhecer e tardes mais quentes a cada dia.

Até quarta-feira não há expectativa de chuva no RS. Por conta do ar seco, há risco da ocorrência de baixos índices de umidade na parte da tarde. O fator pode ficar abaixo dos 30%, o que já é caracterizado como estação de atenção. É necessário aumentar a hidratação, mesmo sendo uma época que não faz calor.

Nesta segunda-feira, o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul. Nenhuma região deve ter condições onde as nuvens predominam. As primeiras horas da manhã e o anoitecer serão marcados por temperatura baixa, com sensação de frio.

No entanto, na parte da tarde, os gaúchos vão enfrentar o “efeito cebola” tendo que tirar casacos e roupas mais quentes. Quem ficar 15 minutos no sol pode até sentir calor diante do aquecimento.

Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 14°C. A máxima até vai parecer de Primavera, com 27°C. O vento passa a soprar do quadrante norte/noroeste, o que favorece a sensação de calor na cidade.

Mudança a partir de quinta-feira

A partir de quinta-feira, uma nova frente fria deve avançar pelo Rio Grande do Sul com a formação de uma nova frente fria. Ela deve trazer chuva, com risco de temporais. Os modelos, no entanto, seguem projetando pouca chuva. Para os próximos 5 dias, a projeção é de 50 milímetros na maioria das regiões.

Fonte: Agora no RS