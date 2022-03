Inscrições para aulas de sopro

A Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo reiniciou suas atividades no último mês de fevereiro, com ensaios às quartas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 15 horas. E dia 02 de abril, a partir das 15 horas, tendo como local a sala anexa ao Melão, estará recebendo inscrições para o início das aulas de sopro. As inscrições, aulas, uniformes e instrumentos são gratuitos. Os interessados deverão comparecer com documento de identidade, e os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Participe e seja mais um integrante da Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo!

Foto: Divulgação