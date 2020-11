Com chances de chuva isolada em alguns pontos, a quarta-feira será de sol entre nuvens no Rio Grande do Sul. Em diversas localidades, a nebulosidade predominará, com céu nublado e encoberto em boa parte do dia.

A temperatura segue alta para os padrões de novembro, com umidade também elevada e clima abafado. Em Uruguaiana, a máxima pode chegar aos 31°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, no Sul do Estado, ainda poderá ocorrer chuva e garoa passageira no começo do dia. Nas demais regiões, as precipitações são esperados de forma isolada no período da tarde para a noite. Em Caçapava do Sul a temperatura fica entre 16°C e 21°C.

Informações: MetSul