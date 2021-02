A secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, e o secretário adjunto da pasta, Matheus Oliveira, reuniram-se com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Paulo Pereira (PDT), na segunda-feira, dia 08. No encontro, a secretária confirmou a instalação de poços artesianos nas regiões do Rincão da Salete e da Picada Nossa Senhora das Graças. Esta é uma antiga solicitação do parlamentar, que agradeceu ao Executivo, por não medir esforços para atender ao pedido.

– Essa é uma demanda antiga dessas comunidades que sofrem com a falta de água potável no período de estiagem. Frequentemente, elas são abastecidas pelos caminhões-pipa fornecidos pela administração municipal. Agora, finalmente, vamos conseguir resolver este problema que afeta essa região – declarou o vereador.

Informações e foto: imprensa Câmara