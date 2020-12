A Câmara de Vereadores de Caçapava fez a entrega do Título de Comenda Charrua ao médico e ex-prefeito Jorge Pereira Abdala em cerimônia fechada, na tarde de hoje, dia 22. A indicação da homenagem foi feita pelo vereador Luis Fernando Torres (Boca) e aprovada no início do ano, mas em virtude da pandemia, a sessão solene não pode ser realizada.

– Antes de encerrar esta legislatura, tínhamos que fazer a entrega e homenagear uma das maiores personalidades de Caçapava do Sul, o Dr. Jorginho. Um grande amigo que eu tenho e uma das pessoas que dedicou sua vida à medicina e, também, ao serviço público – destacou o vereador.

Jorge Abdala atua como médico no município há 42 anos. Ele é casado com Rosane Abdala e tem dois filhos, Ricardo e Carlos. Jorginho foi prefeito de Caçapava em duas oportunidades: de 1989 a 1992 e de 2001 a 2004.

Informações e imagens: Câmara de Vereadores