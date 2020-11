O jornalista caçapavano Marcelo Barcelos lançou, nesta semana, de forma virtual, seu novo livro, Jornalismo em todas as Coisas: o futuro das notícias com Inteligência Artificial (AI) e Internet das Coisas (IoT), no 18º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, evento organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor).

– Lanço a obra pela Editora Insular. Com 302 páginas, o livro é uma versão aperfeiçoada de minha tese de doutorado em Jornalismo, defendida em dezembro de 2019, no Programa de Pós-graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta nova versão, trago entrevistas em profundidade com cânones do digital, no Brasil, Europa e EUA, e apresento uma abordagem de como as redações de Zero Hora e o Globo encaram esse novo cenário. Para fechar, arrisco cenários de futuro para as notícias, propondo uma nova geração para o Jornalismo Digital: o Jornalismo em todas as Coisas. – conta Barcelos.

Prefaciado pela Dra. Rita Paulino, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, o livro discute a chegada da automação, a cidade sensorizada, as oportunidades e ameaças da nova internet, com as redes 5G e a hiperconectividade, numa abordagem futurista de que tudo poderá ser midiatizado e entregar/fabricar notícias.

A obra impressa está em pré-venda e pode ser adquirida diretamente com Marcelo Barcelos ou pelo site da Editora Insular ao custo de R$52,00 mais frete. A versão em e-book já está disponível a R$9,90 através do site https://insular.com.br/produto/jornalismo-em-todas-as-coisas/.