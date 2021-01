O Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava atendeu a uma ocorrência de afogamento na noite de domingo, dia 10. Um jovem de 19 anos, natural de Bagé, teria chegado a um camping com dois amigos para passar o dia. Ao final da tarde, eles estariam se banhando em um rio quando a vítima se afogou e submergiu nas águas, não sendo mais avistada. Os bombeiros de Caçapava efetuaram as buscas de superfície até o escurecer, mas não tiveram êxito. Na manhã de segunda-feira, dia 11, uma equipe de mergulhadores de Santa Maria foi até o camping e, após duas tentativas, localizou o corpo do jovem.

Este é o segundo caso de morte por afogamento na região. Em 01 de janeiro, uma menina de 09 anos desapareceu nas águas do Rio Camaquã, na localidade de Passo das Carretas, em Santana da Boa Vista. Ela estava acompanhada de familiares que se banhavam no rio. O corpo da menina foi encontrado na manhã de sábado, dia 02.