O 1º de junho será marcado por nebulosidade variável e queda nas temperaturas ao longo do dia. Nas primeiras horas desta segunda-feira, as áreas de instabilidade associadas a uma frente fria se afastam do Estado. Em Caçapava a minima foi de 5ºC, a temperatura não deve passar de 13ºC no decorrer do dia.

No entanto, segundo os meteorologistas, novas áreas de nebulosidade avançam do Uruguai em direção ao RS ao longo do dia. Elas estarão associadas a um ciclone extratropical em alto mar. Não há previsão de ventania por causa deste sistema.

Na parte da tarde, com avanço do ar polar, não haverá grande aquecimento e não há previsão de chuva. Assim que anoitecer, a sensação de frio aumenta bastante no Rio Grande do Sul. Ainda antes do fim da segunda-feira, várias cidades gaúchas vão registrar temperaturas abaixo dos 10°C, conforme a previsão.

Informações: Agora no RS