A vereadora Jussarete Vargas Dias (PDT) foi eleita para seu terceiro mandato na Câmara. Na eleição anterior, ela havia ficado como suplente e acabou assumindo uma cadeira no Legislativo. Dessa vez, aumentou sua votação a garantiu a vaga com 618 votos. Foi a quinta mais votada entre os 11 eleitos e a mulher com mais votos.

Na entrevista a seguir, Jussarete destaca sua atuação nas áreas da Saúde e Ação Social: