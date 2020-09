A Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul divulgou no fim da manhã de hoje (01), que Jussarete Vargas assumiu nesta terça-feira, dia 01, o cargo de vereadora titular de Caçapava do Sul. Ela era suplente do vereador José Sidnei Menezes (Pirola), que faleceu na última semana.

Jussarete tomou posse as 14h no plenário da Câmara. A vereadora já tinha assumido o cargo em 2017 e 2018, após a licença médica de Pirola, mas agora assumi em definitivo até 31 de dezembro. A vereadora escolheu para seu assessor, Vagner Melo, que também será nomeado nesta terça-feira.

No final da manhã, a vereadora concedeu uma entrevista a TV Câmara, para falar da posse.

Informações e imagem: Câmara de Vereadores CP