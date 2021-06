A Secretaria da Cultura e Turismo (Secultur) e o Geoparque Caçapava Aspirante UNESCO lançaram na terça-feira, dia 01 de junho, o edital para a certificação e o recebimento de selos de “Geoproduto”, “Iniciativa Parceira” e “Apoiador” do Geoparque.

Os objetivos são reconhecer, enaltecer e divulgar os produtos e serviços que atuam em consonância com os valores do Geoparque ou que desejem apoiá-los, e promover a criação de uma rede de empreendedores locais que possam compartilhar experiências e conhecimentos, promovendo mutuamente seus produtos e serviços.

Os pedidos de certificação devem ser feitos através do envio do formulário que está disponível em geoparquecacapava.com.br/publicações, além de cinco a dez fotos, para o e-mail parceiros@geoparquecacapava.com.br. O edital pode ser encontrado na página do Geoparque ou no site da Prefeitura (bit.ly/secretariadeculturaeturismo).

Informações e imagem: Geoparque Caçapava