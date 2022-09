Lar do Idoso promove bingo beneficente

O Lar do Idoso Rosinha Borges promoverá um grande bingo beneficente na sexta-feira, dia 30, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção de seu funcionamento. Conforme a administração do Lar, atualmente, o local abriga 38 idosas, muitas delas necessitando cuidados 24 horas, e conta com 17 funcionários.

O evento ocorrerá às 19h, no CTG Família Nativista e, segundo os organizadores, terá premiação ampla e diversificada, com destaque para capões, muita carne e cerveja. Além disso, haverá uma copa bem montada para servir, além das bebidas, pães, rapaduras, pastel, enroladinho e outros.