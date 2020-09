Diaine Teixeira Dias é a nova presidente

No último dia 27 de agosto, em uma solenidade restrita em decorrência dos protocolos sanitários que determinam a não aglomeração em função da Pandemia, houve a troca de diretoria do Lar do Idoso Rosinha Borges.

Ana Valli Cidade, por motivos de saúde, afastou-se da Presidência da Associação Caçapava de Auxílio aos Pobres (ACAP), instituição mantenedora da entidade que abriga 35 idosas em regime de internato.

Dona Ana, assim chamada carinhosamente, depois de 43 anos atuando em prol da melhoria de qualidade de vida das pessoas idosas, passou o cargo de Presidente para Diaine Teixeira Dias que certamente irá realizar um trabalho a altura do legado deixado por sua antecessora.

Ana Cidade foi várias vezes reconduzida aO cargo de Presidente, e isso demonstra o reconhecimento do excelente trabalho que sempre realizou, levando o Lar do Idoso a ser hoje uma referência no acolhimento e trato com as vovós que estiveram sob seus cuidados.

A comunidade caçapavana agradece a Ana por ter dedicado sua vida para que o Lar do Idoso sempre estivesse dando às idosas um atendimento de qualidade e deseja a Diaine Dias uma excelente gestão.