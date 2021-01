Os vereadores de Caçapava reuniram-se com técnicos da Secretaria da Fazenda, com a secretária Ihoko Nakashima Mota, e com a secretária Geral, Cassia Freitas, hoje, dia 18, para esclarecer dúvidas referentes a Lei Orçamentária Anual, que deverá ser votada na sessão da Câmara de Vereadores de amanhã, dia 19. Também participaram do encontro o diretor da Casa, Cassius Poglia, e o assessor jurídico Júlio Coradini.

Os assuntos tratados têm relação com as Emendas Impositivas que precedem a votação. Estas emendas são o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar alterações à Lei Orçamentária, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições.

Informações e foto: Assessoria de Imprensa da Câmara de Vereadores