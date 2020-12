O governador Eduardo Leite (PSDB) fará hoje uma live, programada para as 17h, na qual anunciará o novo decreto que entrará em vigência no Estado visando conter o avanço da pandemia. O atual decreto em vigência se encerra hoje. Antes, às 15h, ocorrerá reunião do Gabinete de Crise. Na última sexta-feira, o mapa preliminar do Distanciamento Controlado trouxe pela primeira vez a classificação da bandeira preta, de altíssimo risco de contágio para o coronavírus. As regiões de Bagé e Pelotas estão nesta classificação, representando 28 municípios.

A bandeira preta é a restrição máxima prevista pelo modelo de Distanciamento Controlado e significa que tanto a capacidade hospitalar quanto o contágio da doença alcançaram níveis críticos. Desde o início da pandemia, mesmo nos momentos mais difíceis, a bandeira preta não havia aparecido. A situação se impõe em um dos momentos mais delicados do ano, com curvas ascendentes de contaminados e de ocupação em UTIs, aliadas às festas de Natal e Ano Novo, às férias e ao Carnaval.

O governo está diante de enorme dilema. Se fosse seguir à risca os números do distanciamento, que levam à definição das bandeiras, o caminho seria, provavelmente, ampliar as restrições. Mas como determinar o fechamento de setores a duas semanas do Natal, uma das datas mais significativas para o comércio? Não por acaso, em uma das últimas manifestações, quando o Rio Grande do Sul voltou a ficar tingido integralmente de vermelho, que representa alto risco de contágio, Leite fez um apelo à população, chamando a atenção para o comportamento individual, que seria decisivo na definição dos próximos passos que teriam de ser tomados pelo governo.

