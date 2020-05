Foto: Divulgação

No início da tarde desta segunda feira (25), o Lions Clube Caçapava representado por Edison Krusser e Tânia Franco, entregaram uma doação de 50 (cinquenta) protetores faciais a Secretaria de Saúde do município. Na oportunidade a Secretária de Saúde Inês Salles agradeceu a entidade pela doação, a qual será de extrema importância no combate a pandemia do coronavírus, também fez um agradecimento especial ao Dr Paulo Sérgio Nicola, Presidente do Lions Clube.

Informações: Prefeitura Municipal