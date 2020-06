Foto: Divulgação

Música e solidariedade vão andar de mãos dadas em uma iniciativa que reunirá artistas de destaque do cenário tradicionalista gaúcho em prol de duas instituições sociais de dois municípios da região. A ideia que nasceu após um sepeense enfrentar um problema de saúde agora tem como objetivo entreter durante o período de pandemia e ser uma ferramenta de auxílio para a Comunidade Terapêutica Antonio e Maria (São Sepé) e Casa de Passagem (Caçapava do Sul).

Um dos idealizadores da Live beneficente que acontece a partir das 2oh desta quarta-feira, 3, é Maurício Pinto Gonçalves. Ele, que tem parceria do caçapavano Vinicius Poglia na iniciativa, conta que apesar da semelhanças com as lives que ganharam destaque durante a pandemia do novo coronavírus, a aposta é em interatividade e dinamismo. “Nossa ideia é fazer interações ao vivo, tanto com as pessoas que estão fazendo doações quanto com os próprios músicos”.

Na linha de frente estarão nomes conhecidos como Guto Gonzales, Gujo Teixeira, Renan Delabary e Roger Prestes. Maurício, que hoje ocupa o lugar de organizador, sabe bem da importância do evento. “Há alguns meses acabei passando por um problema grave de saúde e os músicos fizeram um live solidária em prol do meu tratamento. Agora com ajuda do Vinicius e incentivado pelo histórico solidário da minha família, sinto que é o momento de retribuir”, explica.

Com a ideia também vieram as parcerias com empresas e empresários. Tudo isso, é claro, para garantir o custo de operação da live, já que os artistas não cobrarão pelos shows.”As doações serão feitas ao vivo (ao estilo de programas conhecidos como Criança Esperança ou Teleton). As pessoas poderão escolher a melhor foma de ajudar e nós daremos os caminhos para isto”, esclarece Gonçalves.

A live poderá ser acompanhado no canal do músico Guto Gonzales no Youtube, clicando aqui.

Informações: O Sepeense