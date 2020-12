O Grupo Grazziotin completou 70 anos em 2020 e, para comemorar, planejou realizar shows solidários nas cidades onde possui filiais. Porém, devido à pandemia, isso não foi possível. Então, surgiu a ideia da Live do Bem, mantendo de pé os planos de arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene, confecção feminina e masculina e roupas de cama e banho.

Em Caçapava, as doações devem ser feitas nas lojas Pormenos, localizada no Calçadão, ou GZT, na Rua Quinze de Novembro, 539 (ao lado do Peruzzo). O que for arrecadado no município será destinado à Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso (ASCAI).

– Escolhemos a ASCAI por ser uma instituição séria e que precisa de auxílio da comunidade. Acreditamos que os idosos têm muito a ensinar aos mais novos e não podemos esquecer eles nessa fase da vida. – declarou Marivane dos Reis, gerente da loja GZT.

A Live do Bem será transmitida no dia 18, às 21h, direto de Passo Fundo, onde fica a matriz da empresa. O show ficará por conta do grupo Os Fagundes e, para conferi-lo, basta acessar a página do Grupo Grazziotin no Facebook.