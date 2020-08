Hoje, dia 13/08, às 20H, irá acontecer uma live palestrada pela Cátia Cilene Morais, Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Clube Harmonia e Zeni Xavier Siqueira dos Santos, Servidora Pública da DPE-RS.

O tema a ser tratado será políticas públicas de promoção de igualdade racial no Município de Caçapava do Sul/RS: análise da situação socioeconômica da população negra do município (2000-2010).

A live será transmitida pela página do facebook da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul.