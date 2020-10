O lll Seminário Educação, Patrimônio e Negritude será realizado semanalmente, de 06 a 27 de novembro de 2020, às 9h, e vai contar com a presença de vários convidados, que abordarão os temas dentro da perspectiva do Geoparque Caçapava Aspirante UNESCO.

As inscrições podem ser feitas até dia 05 de novembro pelo link https://cutt.ly/AgRB38K e são destinadas a professores da rede pública e privada de Caçapava e comunidade acadêmica da UFSM e da Unipampa. O evento será online, com transmissão pelo canal do Geoparque Caçapava no Youtube.