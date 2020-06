A prefeitura municipal concluiu nesta segunda mais uma ação sanitária no combate a pandemia do coronavírus. Foram instalados os totens de álcool em gel em pontos públicos, como este do Calçadão (ponto público de grande circulação), além de todas ESFs, Policlínica e Regulação de Saúde terem recebido os totens para que as pessoas utilizem na desinfecção das mãos.Arte feita pela Prefeitura e produzido pela Gráfica Somer