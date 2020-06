Campanha Desafio do Bem reuniu doações para auxiliar municípios em meio à pandemia do novo coronavírus

A campanha de arrecadação de donativos Desafio do Bem, organizada pelo fundo de investimentos Advent International, pela Lojas Quero-Quero e que contou com a participação ativa de seus mais de seis mil colaboradores, além de centenas de comunidades da Região Sul, terminou oficialmente no dia 2 de maio com um número expressivo de doações. Através do valor arrecadado, mais de 26.000 cestas básicas estão sendo distribuídas para os municípios nos quais a rede está presente, motivo de grande alegria e satisfação para todos os envolvidos na ação.

A iniciativa partiu do pensamento de ambas empresas de que, num momento tão delicado como o que vivemos, o mais importante é estar ao lado das milhares de famílias afetadas pela crise, fazendo a diferença na vida destas pessoas como forma de minimizar os impactos da pandemia. Foi assim que, em pouco mais de uma semana, a campanha Desafio do Bem tomou forma, mobilizando milhares de cidadãos em prol daqueles que mais precisam. Mais do que uma oportunidade de ajudar o próximo, o Desafio do Bem mostrou a todos que é possível fazer e se sentir parte de algo maior com pequenos gestos e atitudes.

A arrecadação das doações aconteceu durante 10 dias (30/04 a 10/05) no site da Lojas Quero-Quero, no aplicativo VerdeCard e também nas lojas físicas da rede. No momento da doação, os participantes tiveram a oportunidade de escolher a cidade para a qual gostariam de destinar sua contribuição.

Somente com o valor arrecadado para Caçapava do Sul, 143 cestas básicas foram doadas para a Assistência Social do Município. A entrega dos alimentos foi realizada na manhã do dia 04 de junho, com o apoio do Banco de Alimentos, instituição que combate a fome no Brasil há mais de duas décadas.