“Caçapava do Sol” reúne 12 composições e conta com a participação de instrumentistas e compositores de diversas partes do Estado

O músico Luiz Hugo Burin está lançando seu terceiro CD, “Caçapava do Sol”, que reúne músicas com ritmos gauchescos, dançantes, alegres, com temas sulinos. Em entrevista à Gazeta, ele contou que este é um trabalho que faz por gostar de compor, cantar e tocar:

– É uma paixão desde piá. Comecei a editar minhas músicas depois que me aposentei. Meu trabalho sempre me exigiu bastante, minhas atividades de estudar, de preparar aula, corrigir trabalhos, essas coisas que envolvem um professor. Agora, estou me dedicando a esse hobby.

Sobre sua inspiração para compor, Luiz Hugo diz que a letra surge de suas observações da natureza e das tradições do Estado.

– Nas letras que componho, procuro me orientar bastante sobre a nossa característica aqui do Sul, a lida do campo, a natureza, e isso me dá um prazer muito grande – relata.

Segundo o músico, o título “Caçapava do Sol” surgiu com a ideia de falar sobre o sol e a importância que ele tem na natureza para que o homem do campo produza.

– Aí achei um filão interessante que é a questão da rima. Nós temos Seival, Durasnal, Arrozal, Faxinal, sal. A última rima da música termina com sal: “o sol lambendo os cochos de sal” – explicou.

Participam do CD compositores e instrumentistas de diversas partes do Estado, como Santa Maria, Uruguaiana, São Gabriel e Porto Alegre, com destaque para os caçapavanos Enio Dias dos Santos Filho, GIisser Brito e Rodrigo Fernandes.

Conforme Luiz Hugo, por causa da pandemia a produção do álbum atrasou em mais ou menos um ano. Pelo mesmo motivo, o lançamento oficial ainda não está definido. Mas “Caçapava do Sol” já está à venda com Glisser Brito na loja Papa Laranja Bike Shop (Benjamin Constant, 1150, sala 01 – anexo ao Posto Fida), na secretaria do CTG Sentinela dos Cerros e com Luiz Hugo Burin. Em breve, o CD estará disponível também em outros pontos.

Arte: TNT Produtora