O cantor nativista e deputado estadual Luiz Marenco (PDT) resgatou um bugio que havia caído de uma árvore sobre a rede elétrica, sendo eletrocutado. O fato ocorreu na casa de Marenco em Santana da Boa Vista, e ele, com o auxílio da Brigada Militar do município vizinho, trouxe o animal para receber tratamento no Centro de Bem-estar Animal (CBEA) em Caçapava, onde o bugio foi atendido pelo veterinário Rodrigo Caleffi. O cantor relatou o fato em sua página no Facebook, e informou que o animal está bem

Foto: reprodução/Facebook @luizmarencoofical