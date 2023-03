Mais de 500 mil litros de água para o interior em um mês

A Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio divulgou, na tarde de hoje, dia 10, um balanço do combate à estiagem em Caçapava. Entre 02 de fevereiro e 03 de março, foram distribuídos 570.510 litros de água para consumo humano e animal, em 27 localidades do interior do município, atendendo a 298 famílias.

Em 09 de janeiro, a Prefeitura já havia divulgado um primeiro balanço. Até aquela data, 189 mil litros haviam sido enviados para o interior. Em entrevista à Gazeta no dia 12 daquele mês, a secretária Michelle Mendes informou que, até então, estavam sendo atendidas 13 localidades, número que dobrou em pouco menos de dois meses. As entregas de água potável em Caçapava iniciaram em 23 de dezembro de 2022.

Agora, a secretária ressalta a necessidade de uma conscientização do uso de água, pois a Secretaria está sobrecarregada com os pedidos de auxílio.

O município teve seu decreto de situação de emergência reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em 24 de fevereiro, e agora aguardo o envio de recursos federais para o combate à estiagem.

Foto principal: Imprensa Prefeitura