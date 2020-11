Mariano Teixeira (PP), atual presidente da Câmara de Vereadores, conquistou nas urnas seu segundo mandato e foi o candidato mais votado nesta eleição, com 1.374 votos. Ele fez quase 400 votos a mais do que na eleição de 2016. Atribui a boa votação a um trabalho constante nos quatro anos de mandato: “Político que trabalha só no último ano não tem aprovação da comunidade”.

Na entrevista a seguir, ele avalia também o resultado da eleição para prefeito e o desempenho de seu partido.

Confira: