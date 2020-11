As escolas que compõem a rede municipal de ensino estão com período de matrículas aberto até 23 de dezembro. As inscrições são realizadas nos plantões que as escolas estão fazendo para a entrega de materiais devido à pandemia de Covid-19. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pela Secretaria de Educação, através do telefone 3281-1250.