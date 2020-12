O médico caçapavano Juarez Teixeira está lançando o livro Parando rodeio nas lembranças, no qual reconstrói parte do cotidiano da vida no campo no Rio Grande do Sul da primeira metade do século XX.

– O objetivo do livro é manter a história viva para as novas gerações, colocar no papel como era a vida lá fora para que isso não desapareça completamente – declara o autor.

A obra, de mais de 150 páginas e que conta com ditados gauchescos e 180 fotos – incluindo imagens de objetos que vão compor o primeiro museu privado de Caçapava –, está dividida em 20 capítulos que abrangem desde o dia a dia e os costumes – como a alimentação, as roupas, os brinquedos, a medicina caseira – até as lidas do gaúcho – a tosquia, a doma, as carreteadas, o rodeio –, sem deixar de fora os momentos de lazer – as pescarias, as caçadas, as carreiras, os bailes, os jogos.

Um diferencial de Parando rodeio nas lembranças é que cada capítulo possui uma trilha sonora especial. A playlist completa pode ser acessada com a leitura do código QR impresso na contracapa ou direto no Spotify.

A apresentação da obra é do jornalista e escritor Paulo Mendes, autor da série de livros Campereadas.

– Ler essas recordações é voltar no tempo, é ser guri outra vez, caminhando num domingo de manhã, com o caniço nos ombros, em direção à sanga. É retornar à casa dos avós, enxergar os tropeiros repontando o gado, tomar café de cambona, saborear o carreteiro ou o churrasco no fogo de chão e ouvir a gritaria de uma manhã de marcação. Quem não conheceu a vida dessa época vai aprender; aqueles que a viveram vão se extasiar com as minúcias e se lembrar de tanta coisa que estava escondida num escaninho secreto da alma – diz Paulo na apresentação.

De acordo com a jornalista e filha de Juarez, Gisele Teixeira, em função da pandemia, o lançamento de Parando rodeio nas lembranças está previsto para 21 de dezembro, mas não haverá um evento presencial. Quem quiser adquiri-lo, pode entrar em contato direto com o autor.

Confira algumas imagens que estão no livro: