A Secretaria de Obras de Caçapava do Sul, está trabalhando na região do 1° Distrito do Município, com a recuperação de diversas estradas. O serviço está sendo feito na estrada da Chácara dos Pinheiros, após, seguirá pelas estradas da Chácara Queimada, Pinheiro, Tarumã, Passo dos Matias e continuando pelas demais localidades.

Acidemar Henriques, Secretário de Obras, salienta que “o serviço está sendo realizado com esmero, procurando dar maior durabilidade as vias”.

“Estamos construindo bueiros, em locais que geralmente apresentam uma maior dificuldade de trafegabilidade. Além disso, Buscamos fazer um trabalho, para um melhor escoamento das águas das chuvas, com aprofundamento de valas, como também encascalhando e patrolando”. Finalizou Henriques.

Informações: Prefeitura Municipal