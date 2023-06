Minas do Camaquã recebe a segunda edição dos Encontros Insólitos

Projeto idealizado por Fred Morsch tem o objetivo de transformar a localidade em ponto de encontro para interessados em fenômenos “misteriosos”

Começa na noite de hoje, dia 16, o II Encontros Insólitos, projeto idealizado por Fred Morsch, criador, produtor e apresentador da série De Carona com os Óvnis, exibida pelo canal History e que ganhou o prêmio de melhor série brasileira na categoria documental em 2018. O evento ocorre até amanhã, dia 17, na Pousada Bellamina, em Minas do Camaquã.

Os Encontros Insólitos têm o objetivo de transformar o local num ponto de pesquisas, estudos e encontros para pessoas interessadas em assuntos como ufologia, paranormalidade, espiritismo e outros fenômenos “misteriosos”. Para isso, durante o ano, serão realizadas palestras, workshops e vigílias noturnas, bimestralmente.

A primeira atividade desta edição será uma vigília noturna, marcada para as 23h de hoje. Amanhã, às 18h, Morsch apresenta a palestra “Abduzidos”, que aborda um dos temas mais polêmicos dos fenômenos relacionados à ufologia: a abdução de pessoas por seres extraterrestres. Serão discutidos casos nacionais, como o Caso Tasca e o Caso Arthur Berlet, além das teorias de alguns dos principais pesquisadores do fenômeno, como o americano Dr. David Jacobs.

Além de Fred Morsch, o ufólogo carioca Rony Vernet também palestrará amanhã, às 19h. Ele atua desde 2018 como pesquisador de campo sobre ocorrências de fenômenos anômalos não identificados no Brasil. Em 2020, por meio da Lei de Acesso à Informação, obteve do governo brasileiro mais de 120 páginas de documentos e mais de 20 minutos de vídeos sobre fenômenos que afetaram tribos indígenas do Acre. Recentemente, participou da primeira audiência pública da História para discutir o fenômeno OVNI, com uma apresentação no Senado brasileiro sobre casos da Amazônia. Também pesquisa o atual movimento de revelações do assunto pelo Governo dos Estados Unidos.

No II Encontros Insólitos, Vernet apresentará duas palestras: “OVNIs na Amazônia – Documentos Oficiais do Governo Brasileiro”, e “Fenômenos Anômalos Não Identificados – As recentes revelações do Governo dos EUA”.

– Na primeira palestra, vou falar sobre a Operação Prato, da Força Aérea Brasileira, no final da década de 1970, sobre ataques de OVNIs que estavam ocorrendo a ribeirinhos, principalmente no Pará, na região da Ilha do Marajó e Colares. Também vou falar sobre documentos oficiais de ataques de OVNIs no Acre, na tribo indígena Kampa do Amônia, entre 2014 e 2015. Houve uma investigação da Polícia Federal, com diversos documentos e vídeos de testemunhos e dos fenômenos que estavam aterrorizando os indígenas da região – explicou Vernet.

De acordo com ele, na segunda palestra, serão abordados os atuais acontecimentos relacionados ao fenômeno OVNI nos Estados Unidos.

– Desde o começo dos anos 2000, os caças militares e os navios têm sido abordados de forma crescente por OVNIs. Isso gerou, em 2017, uma revelação, pelo jornal The New York Times, de que os Estados Unidos tinham um programa secreto de investigação de OVNIs. Desde então, diversos militares que trabalharam nesse programa têm vindo a público falar o que sabem, por considerar que isso não pode mais ficar escondido do povo e do Congresso. Pilotos da Marinha e oficiais de inteligência têm vindo a público desde 2017, e na última semana, houve um depoimento bastante importante, de um oficial chamado David Grusch, que deu um depoimento juramentado ao Governo e, depois, uma entrevista a canais de televisão, em que fala que tem o conhecimento de programas de recuperação de OVNIs de origem não humana. Isso gerou uma repercussão no Congresso, que irá chamar uma audiência pública até julho para tratar do assunto – concluiu.

Após as palestras, será realizada uma nova vigília noturna, com Fred Morsch e Rony Vernet. As inscrições para o evento estão abertas, custam R$ 50,00 e podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 9 8263-7129.