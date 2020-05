Foto: Divulgação Detran/RS

Em Caçapava do Sul os atendimentos estão sendo feitos com agendamento prévio

Após a interrupção das atividades em razão do novo coronavírus, os Centros de Formação de Condutores (CFCs) de todo o Estado poderão reabrir a partir de hoje (12/5). A retomada dos atendimentos deverá ser gradual, preferencialmente com agendamento prévio, evitando-se aglomerações de pessoas.

Segundo o Diretor de Ensino do CFC Maciel, Agnaldo Ribeiro, as aulas teóricas presenciais seguem suspensas, mas poderão ser realizadas na modalidade EAD, para alguns cursos (curso de reciclagem e cursos especializados, por exemplo). Estão autorizados exames médicos e psicológicos, aulas práticas e no simulador. Além dos serviços de renovação da CNH, adição e mudança de categoria e segunda via.

Os exames teóricos, as provas práticas de direção e as perícias (Junta Médica) do Detran-RS seguem suspensos, a princípio, até 17 de maio. As medidas são para a proteção de todos. De acordo com Agnaldo na manhã de hoje os atendimentos ocorreram de forma tranquila sem filas e aglomerações.

Agnaldo destaca que estão sendo seguidas todas as orientação de higienização e cumprindo com os protocolos de segurança, seguindo o Decreto Estadual, sendo assim, todos os alunos devem usar máscara e tem a temperatura verificada ao chegarem no CFC.

Os caçapavanos que precisarem de alguns dos serviços oferecidos pelo CFC devem fazer o agendamento prévio pelos telefones (55) 3281 4070 / (55) 3281 2663 ou pelo whatsapp (55) 997233856.

Informações: Detran/RS