Os moradores do Rincão dos Nizas estão cobrando providências quanto a uma ponte que está desativada há três anos. Segundo eles, uma enxurrada destruiu por completo a estrutura e, desde então, só é possível trafegar no local através de um paço, o que dificulta o trânsito de caminhões pesados, que atolam no arroio e têm que ser rebocados por tratores, e também de outros veículos em dias de chuva, pois a água sobe e interrompe a passagem.

Um vídeo foi encaminhado pelos moradores à Câmara de Vereadores. Nele, é possível ver um caminhão atolado. O veículo estaria levando combustível para as máquinas agrícolas dos produtores rurais que estão trabalhando no plantio de soja.

– Além de ficar sem trânsito há mais de três anos, agora, nem as máquinas poderão trabalhar, porque o combustível não chega às propriedades. Nem os caminhões de gado querem carregar na nossa região. – desabafou um dos produtores.

O presidente da Câmara, vereador Mariano Teixeira, declarou que, na próxima sessão, apresentará requerimento solicitando a reconstrução imediata da ponte.

Informações: Câmara de Vereadores