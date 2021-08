O vereador Mariano Teixeira (PP) e o secretário adjunto de Agropecuária, Indústria e Comércio, Matheus Oliveira, estiveram em reunião com o diretor de Operações da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), André Finamor, em Porto Alegre, na quinta-feira, dia 29. No encontro, eles entregaram um abaixo-assinado de moradores da Vila Progresso solicitando a abertura de um poço artesiano.

Conforme o vereador, o tema começou a ser debatido com a direção da Corsan ainda no mês de junho, quando Finamor recebeu uma comitiva de Caçapava. Nesta ocasião, os representantes da comunidade relataram a ele a necessidade de investimentos no abastecimento de água pela qual a Vila Progresso passa.

Na reunião do dia 29, Teixeira explicou a importância deste poço artesiano, que irá beneficiar muitas famílias que sofrem com a falta de água. Finamor disse que levará a demanda à presidência da Corsan, que deve encaminhá-la para análise técnica. O projeto é que a Companhia abra o poço e faça a rede para abastecer a comunidade. A iniciativa depende de um estudo de viabilidade.

– Vamos aguardar a opinião dos técnicos da Corsan, ainda no segundo semestre, para saber se o investimento será viável. Assim que tivermos o retorno, estaremos comunicando a comunidade – disse o vereador.

Informações e foto: Imprensa Câmara