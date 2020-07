A prefeitura de Caçapava do Sul, comunicou o falecimento nesta quinta-feira (16), por volta das 21h, de uma caçapavana de 52 anos que estava internada com covid-19 no Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul. Ela estava hospitalizada desde o dia 30 de junho e era portadora de insuficiência renal e realizava hemodiálise no local. Essa é a sexta morte por coronavírus no município.

A Prefeitura se solidarizou à família prestando condolências e a toda comunidade caçapavana, que perde mais um ente. E destacou a necessidade de proteger quem amamos, evitando aglomeração, usando máscaras e higienizando sempre as mãos antes de tocar em maçanetas ou utensílios ao chegar em casa. O cuidado deve ser redobrado para pessoas que têm em casa pacientes que tratam comorbidades (doenças) e pessoas idosas.