Faleceu na noite da segunda-feira (13), Eugenio Hackbart, aos 83 anos. Eugenio foi o sócio e fundador da MetSul Meteorologia. Deixa enlutados a esposa e três filhos. O velório está acontecendo na capela 2 da funerária Seewald, em São Leopoldo, de onde, às 16h30 sairá o cortejo para o Cemitério Municipal de São Leopoldo.

Formado em História e Biologia, recebeu na década de 1980 a habilitação para atuar como meteorologista. Na cidade do Vale do Rio dos Sinos, foi um dos idealizadores da Estação de Observação Meteorológica José Soares Lima.

Dr. Eugenio como era conhecido, foi colaborador do Jornal Gazeta por diversos anos fornecendo a previsão do tempo, com comentários específicos sobre o clima em Caçapava do Sul e região.