O Ministério Público, através do Promotor de Justiça da Comarca de Caçapava do Sul, Diogo Taborda, manifesta profundo pesar e consternação com o homicídio da menina ocorrido no dia 10 de junho, em Santana da Boa Vista, que chocou a comunidade inteira, bem como informa que está acompanhando e participando dos atos de investigação do crime.

Informa ainda que, por decisão do Dr Diego Locatelli, Juiz de Direito da comarca, o autor do fato já se encontra preso preventivamente. Salienta, também, que o Ministério Público já se colocou à disposição para auxiliar os familiares da vítima, bem como que irá promover a acusação no processo com a diligência de sempre, objetivando que se faça a mais lídima justiça.

Por Diogo Taborda

(Promotor de Justiça da Comarca de Caçapava do Sul)