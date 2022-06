MP e Prefeitura discutem transporte para Minas do Camaquã

O promotor Gabriel Munhoz Capelani e o prefeito Giovani Amestoy (PDT) tiveram uma reunião na quarta-feira, dia 25 de maio, para discutir a falta de transporte entre a zona urbana de Caçapava e o distrito de Minas do Camaquã.

No encontro, Capelani entregou um ofício solicitando que a Prefeitura preste informações, em 30 dias, sobre o caso, que é objeto de expediente em tramitação no Ministério Público (MP).

Também foram tratados outros assuntos alusivos à mobilidade urbana no município, como transporte urbano, estacionamentos e fiscalização de trânsito, além do abandono de veículos em via pública, tema sobre o qual Amestoy informou que agendará reunião com o presidente do DetranRS para buscar alternativas para a guarda dos automóveis eventualmente apreendidos, já que o Caçapava não conta com infraestrutura para isso.

Foto: Imprensa Prefeitura