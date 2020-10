O Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, na sexta-feira, dia 25, uma ação pedindo a impugnação da candidatura do Coronel Zauri Tiaraju de Castro (PL). O MPE argumenta que Zauri Tiaraju está inelegível porque as contas de sua gestão na Prefeitura referentes a 2011 e 2012 foram rejeitadas pela Câmara de Vereadores, que encontrou irregularidades nos gastos públicos. Como as contas foram analisadas e rejeitadas em 2016, Zauri estaria, a partir daí, inelegível por oito anos, ou seja, até 2024. O promotor Diogo Taborda, que assina a ação, destaca que, pelo mesmo motivo, Zauri Tiaraju já foi impedido de concorrer à Prefeitura em 2016.

O que diz o Coronel Zauri Tiaraju (PL):

“Ouvi dizer (ainda não foi publicado no portal da Justiça Eleitoral) que o MP de Caçapava teria entrado com pedido de impugnação da minha candidatura. Considero tal medida desnecessária e descabida já que, de acordo com a Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, estou liberado para concorrer, tendo em vista que, apesar da rejeição das contas pela Câmara de Vereadores em 2016, por motivos políticos, por ordem dos oligarcas da política de Caçapava, não possuo condenação por Improbidade Administrativa transitada em colegiado judicial (segunda instância). Só buscam me cassar porque não têm voto para me vencer nas urnas. Mas vou até o fim. Se for verdade, irei recorrer até se esgotarem todos os recursos. Minha campanha segue firme, como manda a lei.”