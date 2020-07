A Escola Municipal de Ensino Fundamental Patrício Dias Ferreira que no ano de 2019 passou a ser Escola de Tempo Integral atendendo alunos da Pré-Escola ao 9º Ano do Ensino Fundamental, oportunizando um aperfeiçoamento para cerca de 200 alunos matriculados na Instituição.

A Matriz Curricular oferta as disciplinas básicas, e também as complementares como: Agroindústria, Técnicas Agrícolas, Técnicas Artesanais, Técnicas Esportivas e Orientação de Estudos em que o aluno tem a oportunidade de ter o apoio pedagógico de um docente que busca através de diferentes metodologias minimizar as dificuldades encontradas nas disciplinas básicas.

Para a realização da mudança, o Executivo Municipal através da Secretaria da Educação (SEDUC) investiu em reformas, compra de materiais, além do aumento significativo do quadro de recursos humanos, pois as disciplinas complementares são ministradas por docentes efetivos do quadro do município.

Segundo a prefeitura a escola foi escolhida por apresentar o maior índice de distorção idade/ano, esse índice é medido e apresentado pelo INEP para todas as escolas do Brasil. No ano de implantação da Escola de Tempo Integral, o índice nos anos iniciais do Ensino Fundamental era de 22,4 %, já nos anos finais do Ensino Fundamental era 62,7 %, sendo a escola da rede municipal com maior índice de distorção idade/ano. Com a nova proposta pedagógica criada em parceria da SEDUC e equipe da escola, esse índice regrediu em apenas um ano de implantação, conforme índices divulgado pelo INEP.

De acordo com o divulgado pelo INEP, nos anos inicias do ensino fundamental houve uma redução de 23,07% na distorção e nos anos finais esse índice chegou a ser reduzido em 12,57%, com esses resultados a escola não figura como sendo o pior índice de distorção idade/ano. Segundo o Secretário da Educação, professor Aristides Costa, desde que assumiu a Secretaria juntamente com o prefeito Giovani tinham como meta a implantação de uma Escola de Tempo Integral na rede.

“Escolhemos a Escola por estar em uma comunidade de alta vulnerabilidade social e econômica e que precisava de uma atenção especial e investimentos que proporcionasse uma educação de qualidade em turno integral. Sempre digo que a Educação em Tempo Integral é o futuro de nossa educação, pois ela valoriza e constrói a base para um cidadão que se desenvolva integralmente. Parabenizo a Equipe Pedagógica da SEDUC, o Prefeito Municipal por acreditar em nossa proposta e também a Equipe da Escola Patrício Dias Ferreira, pois somente nesse primeiro ano já tivemos um resultado positivo, pois acreditamos que em pouco tempo seremos referência estadual em Tempo Integral.”

Informações: Prefeitura Municipal