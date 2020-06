Foto: Divulgação

Parte da Rua Barão de Caçapava não receberá mais o asfalto

Durante a sessão da Câmara desta terça-feira (16), um dos principais pontos de debate foi a mudança no projeto do asfalto, que está em andamento no centro da cidade.

Segundo os vereadores, a Prefeitura não deve mais asfaltar a rua Barão de Caçapava por problemas estruturais e transferiu os recursos para asfaltar a rua General Osório. “Eu votei o projeto do asfalto em 2019 para asfaltar a Barão, que é uma das principais vias de acesso a cidade e que está se desmanchando. Inclusive foi divulgado pela Prefeitura que iriam fazer o asfalto da Barão após arrumar todo o sistema de esgoto da rua, mas ontem a noite fui informado por telefone pelo Prefeito que não seria possível asfaltar mais a Barão por questões estruturais e transfeririam a obra para o restante da General Osório”, disse o Vereador Alex Vargas.

A maioria dos vereadores fizeram críticas a mudança, pois está completando um ano que o projeto foi aprovado pela Câmara e a obra ainda não foi terminada, e que após tantos estudos não será possível colocar asfalto em parte da Barão.

“Poderiam ter visto antes de anunciar, que não seria possível colocar o asfalto na Barão, porque gerou uma expectativa na comunidade da rua. Além disso, poderiam ter pensado em pagar o que já está pronto e fazer uma nova licitação para contemplar outras ruas, principalmente as que não são pavimentadas. A General Osório em frente ao CTG Sentinela dos Cerros é o melhor calçamento que nós temos, então poderiam fazer um novo processo e colocar em outras ruas”, disse Marquinhos Vivian.

Já o vereador Líder do Governo, Paulo Pereira, disse que a licitação é por metro de asfalto, com isso, não teria problema de transferir para uma rua que já estava na licitação.

” Já que nós votamos e aprovamos em julho de 2019 este projeto, poderiam avisar formalmente a Câmara da sua mudança, no qual poderíamos sugerir uma outra ação com este recurso que seria usado na Barão”, comentou Ricardo Rosso.

O Vereador Silvio Tondo comentou que essa mudança foi um balde de água fria nos moradores da Barão de Caçapava, no qual segundo informações o asfalto não poderá ser colocado na rua em virtude da estrutura da via pública. “Se a estrutura da rua não suporta o asfalto não poderia ser colocado mesmo, mas acredito que uma nova licitação para contemplar outras ruas seria a melhor decisão, mas a decisão é do Executivo”, disse.

O Vereador Boca Torres disse que avisou no ano passado sobre as condições da rua Barão de Caçapava. ” Sou a favor do asfalto, mas primeiro nas ruas que não possuem calçamento, para depois colocar asfalto em cima do pavimento. Temos que priorizar primeiro os bairros, onde a infraestrutura é precária. Mas já que escolheram e anunciaram o asfalto na Barão teriam que saber antes de divulgar”, comentou Boca

Caio Casanova também confirmou a mudança e disse que independente do local, as pessoas que recebem o asfalto em frente as suas casas ficam satisfeitas.

O Presidente da Câmara, Mariano Teixeira, disse que é a favor das obras de asfaltamento, mas defende a aplicação em locais sem pavimentação. ” O Município poderia ter rompido o contrato e feito uma nova licitação para contemplar outras ruas da cidade”, disse.

Até a noite de hoje a Prefeitura não havia se manifestado sobre a mudança do projeto, mas a empresa já está executando o asfalto na rua General Osório. A Comissão de Obras da Câmara vai acompanhar o caso e buscar informações, mas já adiantou que as alterações ainda não foram publicadas no link de contratos do portal da transparência.

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul