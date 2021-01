Os próximos sete dias terão chuva de altos volumes na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 03/2021, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e Irga.

Entre a quinta (21) e o domingo (24), a presença de um cavado (região de baixa pressão alongada) manterá a grande variação de nuvens e pancadas chuva, com possibilidade de altos volumes acumulados e temporais isolados, principalmente na Metade Norte do Estado.

Na segunda-feira (25), a nebulosidade seguirá predominando em todo o Estado, com pancadas de chuva em todas as regiões. Entre a terça (26) e a quarta-feira (27), a propagação de uma frente fria intensificará as instabilidades, com chuva em todas as regiões e possibilidade de temporais isolados.

Os totais previstos deverão oscilar entre 25 e 50 mm na maioria das localidades da Metade Sul. No restante do Estado os valores deverão variar entre 50 e 80 mm, podendo chegar aos 100 mm no Alto Uruguai, Planalto e Campos de Cima da Serra.

O boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho, milho silagem, moranga cabotiá, pêssego, melancia, uva e arroz. O documento completo pode ser consultado em www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.